Weather Market Les orages provoquent de gros dégâts en France

Les orages en France ont aggravé les conditions des cultures.

De violents orages ont causé d'importants dégâts dans les parcelles françaises. (©PixaBay)La France a été frappé le week-end dernier par de nouvelles intempéries préoccupantes. Les épisodes de grêle ont en effet causé d’importants dégâts dans de nombreuses parcelles selon les premiers retours du terrain. Des épisodes pluvieux sont à nouveau anticipés ces prochains jours, ce qui devraient toutefois aider à combler encore un peu plus les déficits hydriques creusés depuis le début de l'année. Les prévisions anticipent par ailleurs un climat à quinze jours plutôt favorable aux travaux de moissons à venir.Des conditions qui s'améliorent aux USLes semis américains de maïs et de soja ont quant à eux pu profiter d’une accalmie des pluies pour accélérer rapidement sur la dernière quinzaine. Les cultures de maïs du pays profitent désormais de conditions hydriques idéales et le retour des précipitations ces prochains jours devraient aider au bon développement des cultures. Les derniers semis de s...