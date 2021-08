Weather Market Les pluies continuent de dégrader les qualités en Europe de l’Ouest

Le retour des pluies inquiète en France, tandis que le climat montre enfin des signes d’amélioration aux US. L’Argentine a de son côté subi une chute des températures la semaine passée.

Les pluies menacent à nouveau les récoltes et les qualités des cultures d'hiver. (©PixaBay)Les conditions climatiques sont à nouveau critiques en France. Les pluies sont en effet de retour cette semaine et viennent mettre un nouveau coup d’arrêt aux chantiers de récolte qui n’ont pas pu profiter de la courte fenêtre de fin juillet pour être terminés. En Allemagne également, les cartes météos annoncent des précipitations denses ces prochains jours. Outre des retards de travaux supplémentaires, de nouvelles dégradations des qualités sont à anticiper.Baisse des températures aux USCritiques depuis le début de l’été, les conditions climatiques dans la Corn Belt s’améliorent en revanche progressivement. Le thermostat devrait certes rester élevé dans le Midwest ces prochains jours, mais une large partie de la Corn Belt connaît désormais des températures davantage saisonnières. Les météorologues anticipent d’ailleurs un mois d’août bien plus frais. Des pluies ont en outre allégé le déficit hyd...