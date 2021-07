Weather Market Les pluies menacent à nouveau les récoltes d’Europe de l’Ouest

De nouvelles précipitations retardent les chantiers européens et dégradent les qualités tandis que l’Amérique reste soumise de hautes températures.

Les pluies retardent sensiblement les récoltes françaises. (©PixaBay)Le retour des pluies a mis un nouveau coup d’arrêt aux travaux de moisson en France et en Allemagne ces derniers jours et renforce les craintes sur les qualités. La seconde moitié de semaine devrait d'ailleurs rester humide et retarder encore davantage les chantiers. Les conditions climatiques sont en revanche encore favorables aux cultures de maïs et de tournesol.Les récoltes perturbées en mer NoireLes conditions en mer Noire sont également mitigées avec des apports hydriques qui perturbent la fin des moissons des céréales d’hiver, mais permettent le bon développement des maïs et tournesols. Les blés de printemps russes ont, eux aussi, reçu des précipitations favorables sur la dernière quinzaine. Des températures plus fraîches sont également constatées dans ces zones de production.Le nord et l’ouest de la Corn Belt subissent en revanche des températures dépassant encore les 40 °C et des déficits hydriques notables, o...