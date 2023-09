Des récoltes de blé de qualité malgré les conditions météo

Lors d’un point presse du 13 septembre, FranceAgriMer fait part de récoltes de blé 2023 de bonne qualité en France, malgré des conditions météo peu favorables dans plusieurs secteurs.

La qualité au rendez-vous pour le blé dur

« Au niveau national, malgré des indices de chute de Hagberg en recul, notamment dans le bassin du Sud-Ouest en raison des pluies en fin de cycle, les résultats sont d’un bon niveau pour le blé dur avec 87 % de la collecte au-dessus de 250 secondes et seulement 7 % à moins de 200 secondes », précise Adeline Streiff, ingénieur au pôle qualité technologique et sanitaire des céréales d'Arvalis.

Les prévisions pour les taux de GMF (grains germés mouchetés et fusariés) « sont très bons, malgré la pluviométrie avec 1,4 % au niveau national, bien mieux que la valeur des 5 dernières années ». En parallèle, le niveau de vitrosité du blé a été maintenu cet année grâce au bon niveau de protéines et une moyenne à 90 % à l’échelle nationale et 85 % de la collecte qui dépasse les 80 %.

Le blé tendre bénéficie d’une protéine de qualité

« Concernant le blé tendre, la protéine se retrouve en quantité avec une valeur établie à 11,6 % à l’échelle nationale. Les analyses de l’alvéographe de Chopin permettent également de mettre en évidence la qualité de la protéine. En effet, la force boulangère a une moyenne établie à 176 avec 55 % de la collecte au-dessus des 170. Enfin, le gluten humide permettant d’apprécier la teneur en protéines s’élève à 22 % en moyenne, avec 71 % de la collecte dépassant les 21 % », poursuit l’analyste

Le gluten index renseignant sur la qualité des protéines, et l’élasticité des blés avec une moyenne de 95 à l’échelle nationale, « témoignent de la bonne résistance des glutens aux contraintes mécaniques «, confirmant les analyses réalisées grâce à l’alvéographe de Chopin.

Les bons résultats des tests de panification

Les tests de panification confirment également la qualité des blés de la campagne 23/24. Cette année, les résultats sont meilleurs que les 5 dernières années. Au total 95 % de la collecte présente de très bonnes notes totales de panification, avec une moyenne qui s’élève à 263 (sur 300, NDLR) », selon l’ingénieur. « Les volumes sont bons également : ils s’élèvent, en moyenne, à 1740 cm3, au dessus des valeurs relevées au cours des 5 dernières campagnes.

« Ainsi, malgré des craintes liées à la forte pluviométrie en fin de cycle sur la moitié nord, les résultats sont très majoritairement d’un bon niveau. Ainsi, la production en volume et la qualité devrait rencontrer la diversité des débouchés du blé tendre français du fait de la présence de protéine en quantité et en qualité, mais aussi d’un poids spécifique correct, et des indices de chute d’Hagberg majoritairement de bon niveau », conclut Adeline Streiff.

