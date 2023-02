Désherber la féverole de printemps selon la flore de la parcelle

Privilégier les herbicides de prélevée

Un seul produit de post-levée est disponible, limitant le spectre d’action. Privilégier donc une intervention de prélevée au plus près du semis, sur des semences recouvertes de terre et un sol rappuyé, afin de limiter les risques de phytotoxicité auxquels la féverole est très sensible. Un sol frais au moment du traitement et une légère pluviométrie dans les jours qui suivent sont les conditions idéales pour une bonne efficacité.

Voir sur Terres Inovia > Implanter une féverole de printemps

Rattrapage en post-levée : le Corum

Dans le cas de relevées d’adventices ou d’efficacité insuffisante (sol sec), un rattrapage en post-levée est possible. Utiliser le Corum à une dose de 0,8 l/ha à 1,25 l/ha + adjuvant. Pour une bonne action de l’imazamox et de la bentazone, intervenir sur de jeunes plantes, entre les stades cotylédons et 2-3 feuilles. Privilégier des conditions poussantes et en dehors de fortes amplitudes thermiques.

Le fractionnement à 8-10 jours d’intervalle est possible : il permet un meilleur contrôle des levées échelonnées. Attention à ne pas dépasser la dose totale de 1.25 l/ha.

Gérer les graminées

Les herbicides de prélevée présentent globalement une efficacité satisfaisante sur pâturins. En revanche, ils sont peu efficaces sur ray-grass, vulpin ou folle avoine.

Dans les situations particulièrement infestées, envisager l’utilisation d’un anti-graminées foliaire, sur des adventices jeunes (3 feuilles à début tallage maximum), à l’exception des situations présentant des risques de résistances avérés. Sur féverole de printemps, aucun anti-graminées racinaire n’est homologué.

> Quelques exemples de programmes les mieux adaptés à la flore attendue sur la parcelle issus des guides Terres Inovia

Quelques bonnes pratiques à suivre

- Pour le Challenge 600 seul ou associé au Prowl 400/Baroud SC, il est possible d’intervenir encore lorsque la féverole a germé mais n’est pas encore sortie de terre (minimum 2 cm de terre au-dessus)

- Il est important d’adapter sa dose en fonction des types de sol (argile, matière organique) et de la diminuer en sol filtrant.

- Éviter tout roulage après une application d’herbicide.

- Attention à ne pas dépasser 0,15 l/ha pour le Centium 36 CS. La clomazone contenue dans ce produit (également dans le Stallion Sync Tec) peut provoquer des blanchiments spectaculaires sur les feuilles mais sans impact sur le rendement.

Désherbage mécanique : un complément possible

Sur les semis à écartement large (> 30 cm), la bineuse est à privilégier ; elle permettra de lutter efficacement contre les dicotylédones, et dans une moindre mesure les graminées, sur l'inter-rang.

La féverole supporte bien également le désherbage mécanique en plein (herse étrille ou houe rotative). Une intervention est possible du stade 2 feuilles à la floraison, le risque de casse des tiges augmentant néanmoins à partir du stade 7-8 feuilles. De plus, il est déconseillé d’intervenir tardivement puisque ces passages mécaniques sont efficaces si les adventices sont jeunes avec un faible système racinaire (stade "fil blanc"- cotylédons – 2 feuilles maximum).

Privilégier la herse étrille qui peut présenter de bons résultats. La houe rotative ayant une efficacité moindre, est à réserver plutôt aux sols limoneux qui valoriseront sa fonction d’écroûteuse.

Rappel : pour être efficace, tout désherbage mécanique doit être réalisé en conditions sèches, 2 jours de beau temps prévus avant et après le passage.





Le désherbage mixte de la féverole, une solution hybride qui démontre son efficacité

Des résultats montrent que si les fenêtres climatiques le permettent, un ou deux passages mécaniques de herse étrille entre 2 et 7 feuilles complètent bien le désherbage chimique Challenge 600 + Nirvana S réalisé à doses modulées (respectivement 1,5 l/ha et 2 l/ha) en prélevée.

Pour une féverole semée au monograine à grand écartement (45 cm), il est intéressant de localiser sur le rang la pulvérisation de l’herbicide de prélevée (herbisemis) et de compléter le désherbage par le binage de l’inter-rang, en post-levée. L’introduction du désherbage mécanique est dépendante de la météo et peut être délicate les années humides.