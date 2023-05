La gestion des adventices sur le rang au cœur des préoccupations

Avec Désherb’Avenir, « on veut montrer que le désherbage mécanique est possible dans tous les types de terres. C’est pourquoi ce salon bisannuel change à chaque fois de région sucrière. Cette 8 e édition s’est installée à La Brosse – Santeau dans le Loiret, avec des terres très argileuses (environ 50 % d’argile) », présente Ghislain Malatesta, responsable du département "expérimentation et expertises régionales" à l'Institut technique de la betterave ( ITB).

Une réduction de l’IFT herbicides de 30 à 70 %

L’objectif de l'évènement est de « proposer des solutions alternatives au désherbage tout chimique et ainsi de limiter les indices de fréquence de traitement ( IFT). En tout, 29 machines étaient présentes et en démonstration dynamique champ.

Selon les matériels utilisés, le gain d’IFT peut aller de 30 à 70 %. Ce sont les solutions robotisées aujourd’hui qui permettent les plus fortes réductions d’herbicides, mais ces dernières restent encore peu adaptées aux grandes cultures, du fait de leur faible débit de chantier. Sur de faibles surfaces, on sait toutefois le faire et c’est déjà important », indique l'expert.

« Chaque outil de désherbage mécanique est potentiellement intéressant, après chacun a ses spécificités et notamment des conditions d’intervention précises à respecter », observe Christophe Boyet, agriculteur installé dans le sud de la Seine-et-Marne. À ce sujet, l’institut technique a compilé, dans un tableau, ses recommandations en fonction de l'outil utilisé et du stade de la culture :

« La bineuse est aujourd'hui l’outil de désherbage mécanique le plus utilisé sur betterave, pour la gestion de l’inter-rang. On peut désormais l’adapter en investissant dans une interface de guidage par GPS RTK ou caméra(s), afin d’augmenter l’efficience de l’intervention (pour aller plus vite, plus près du rang… ). Cela peut permettre aussi d’intervenir plus tôt. Ces équipements ont un coût certes, mails ils fonctionnent très bien », ajoute Ghislain Malatesta.

Temps idéal aujourd'hui pour attaquer le binage des @_MissBetter. Après 2 désherbage chimiques, la bineuse permet d'enlever les nouvelles repousses d'adventices entre les rangs #CeuxQuiFontLeSucre #FrAgTw pic.twitter.com/ZNHNjQcRJ0 — Alexis Leherle (@AlexisLeherle) May 17, 2023

La gestion des adventices sur le rang

Principale spécificité de cette édition : « la multiplicité d'appareils pour gérer le désherbage des betteraves sur le rang, cela reste la principale difficulté actuelle. Pour cela, il faut intervenir de bonne heure, précise l’expert. Et parmi les solutions disponibles : la localisation du désherbage chimique via des rampes ou des pulvérisateurs et/ou le désherbage mécanique avec l’utilisation de moulinets sur les bineuses ou de herses étrilles par exemple.

Précisions de l'ITB sur ces exemples de stratégies :

Matériels Principe Points forts Points faibles Rampe de localisation et bineuse Les herbicides sont localisés sur les rangs de betteraves. La surface traitée est alors réduite de 50 à 66 %. Ce désherbage doit être complété par plusieurs binages de l'inter-rang. Bonne efficacité

Utilisation d'une bineuse traditionnelle

Complémentarité entre bineuse et localisation Passage de la bineuse difficile en cas de printemps humide

Temps de travail plus élevé Bineuse avec moulinets Des moulinets sont ajoutés à une bineuse classique afin de travailler sur le rang de betteraves. La rotation des moulinets (deux par rang) permet d'arracher les adventices présentes sur le rang. Réduction de l'IFT de 40 à 50 %

Très bonne efficacité en inter-rang

À adapter sur une bineuse classique Efficacité limitée sur les graminées

Agressivité sur les betteraves avant 2-4 feuilles Herse étrille avec câbles Cette herse est composée de fines dents qui travaillent le sol sur toute la largeur indépendamment des rangs de betteraves. Ce type d'équipement est polyvalent et peut travailler sur d'autres cultures. L'agressivité des dents peut être réglée en fonction du stade de la betterave. Réglages possibles

Débit de chantier important grâce à la largeur de travail

Réduction de l'IFT de 40 à 50 %

Producteur en Seine-et-Marne, Jean-Michel Frot est venu sur Désherb'Avenir pour se renseigner sur les options de guidage par caméra. « On se rend compte que les bineuses ressemblent sensiblement à celle que l’on a par exemple, l’objectif est donc de gagner en précision, pouvoir se rapprocher du rang et ainsi limiter l'usage des herbicides ». Christophe Boyer pratique également le binage « en complément du désherbage chimique des betteraves en plein pour fignoler la gestion des adventices et aussi pour aérer la terre ». Parmi les solutions qui ont retenu son attention, il cite : « les matériels à l’image de ce qui se faisait auparavant, comme la lame lelièvre. On passe au plus près de la betterave, sans y toucher. J’ai plus de mal avec les outils type herse étrille ou houe rotative, mais c’est peut-être peu psychologique… », confie l’agriculteur.

Le constat est similaire pour son collègue Jean-Michel Frot : « je suis un peu sceptique concernant ces outils. On a l’impression qu’on pourrait perdre des pieds ». Et concernant les robots, « ce sont des matériels intéressants, qui pourraient se démocratiser à l'avenir, note Christophe Boyet. Pour l'heure, ils manquent peut-être encore de précision et surtout l'investissement reste trop coûteux ».

Un intérêt dans la lutte contre les pucerons ?

Agriculteur en Eure-et-Loir, Romain Sagette a aussi recours au binage RTK pour ses betteraves. Il est venu sur Désherb'Avenir pour suivre l'évolution des matériels de désherbage mécanique notamment. Au-delà de la gestion des adventices, « ces outils pourraient avoir un intérêt aussi dans la lutte contre les pucerons, estime le producteur. Dans nos limons battants, le proverbe " Un binage vaut deux arrosages" se vérifie : cela permet d'avoir des betteraves plus vigoureuses et donc moins sensibles aux attaques de ravageurs ».

Quel coût des différentes stratégies ?

Pour accompagner les producteurs dans leurs choix, l'Institut technique de la betterave propose une comparaison des coûts des différentes stratégies de désherbage disponibles :

Stratégie tout chimique :

a - 4 passages de désherbage traditionnel : « Le coût de cet itinéraire se situe autour de 220 €/ha, avec le coût des produits herbicides représentant plus de 80 % du coût total de désherbage. »

Stratégies combinées :

b- 2 passages de désherbage traditionnel + 2 passages de bineuse avec moulinets

c - 2 passages de désherbage traditionnel + 2 passages de houe rotative + 1 passage de bineuse

d - 2 passages de désherbage traditionnel + 2 passages de herse étrille

« Les coûts de ces stratégies combinées varient entre 206 et 255 €/ha. À noter : l'amortissement est calculé sur 50 ha de betteraves pour une durée de 15 ans (10 ans pour les moulinets), avec une estimation d'utilisation selon les conditions de 7 années sur 10. »

Stratégie avec localisation d'herbicides :

e- 4 passages de localisation + 2 passages de bineuse : « L'amortissement pour la rampe de localisation est calculé pour une utilisation de 9 années sur 10, sur 15 ans, et pour 75 ha de betteraves. »

Ghislain Malatesta attire l'attention sur la polyvalence des matériels qui peuvent être utilisés sur différentes cultures et ainsi augmenter leur rentabilité.

Quel avenir pour la gestion des adventices ?

Pour les années à venir, l'institut technique mise sur la démocratisation de l'intelligence artificielle, qui « permet de distinguer les betteraves et les mauvaises herbes. Un capteur gère la détection et ordonne à une dent/un appareil de nettoyer entre deux betteraves sur le même rang », précise l'expert. « En 8 éditions de Désherb'Avenir, on a déjà vu beaucoup d'évolutions. Les solutions utilisant l'intelligence artificielle pourraient ainsi être plus généralisées d'ici 4 à 5 ans ».

