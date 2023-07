Gestion des graminées : résultats à Boigneville (91) après 6 ans d'essais

Le contrôle des adventices graminées est depuis un certain temps déjà une problématique majeure des systèmes céréaliers. Les phénomènes de résistance aux herbicides, le nombre restreint de substances actives autorisées à l’échelle des grandes cultures et les restrictions d’usage de certains produits rendent les stratégies uniquement basées sur les herbicides insuffisantes. La mise en œuvre de leviers agronomiques est désormais obligatoire. Pour évaluer leur faisabilité technique et leur rentabilité à l’échelle d’un système dans le contexte agricole du sud de l’Essonne, le dispositif Cap du Futur a vu le jour à l’automne 2016 sur la ferme Arvalis de Boigneville (91).

Un système irrigué et sans glyphosate

L’adventice la plus problématique sur les parcelles est le ray-grass, avec des zones historiquement très infestées. Des populations de ray-grass résistants aux herbicides de la famille des Fops mais aussi des sulfonylurées sont observées sur la ferme de Boigneville depuis une quinzaine d’années. Pour gérer durablement les adventices, tout en limitant le recours aux intrants (phytos et eau d’irrigation), le dispositif s’appuie sur une rotation de 7 ans alternant cultures d’hiver et d’été pour perturber la flore adventice : tournesol / blé améliorant / blé tendre / maïs / maïs / orge de printemps / blé tendre (figure ci-dessous). L’objectif est également d’accéder aux débouchés de la région en restant viable économiquement. Le recours à l’irrigation a permis d’intégrer du maïs dans la rotation. Toutes les cultures de la rotation sont présentes chaque année sur le dispositif, qui couvre 47 ha.

Rotation mise en place depuis 2021 sur le dispositif Cap du futur de Boigneville (91) ( © Arvalis)

D’autres leviers, principalement préventifs, sont mobilisés. Par exemple :

- Le labourest utilisé 1 an sur 3 (avant le deuxième maïs et le tournesol) pour enfouir les graines de ray-grass (en lien avec leur taux annuel de décroissance).

- Le travail du sol est mis à profit pendant les intercultures pour gérer les adventices (faux-semis, destruction mécanique du couvert avant le premier maïs et le tournesol).

- Le semis des blés est retardé pour limiter la période favorable de levée du ray-grass.

- En culture, les herbicides sont localisés dès que possible et le désherbage mécanique est valorisé pour limiter l’utilisation des produits phytosanitaires.

Le dispositif expérimental est extrapolable, grâce à l’outil Systerre, à une exploitation de 300 ha pour 2 actifs. Cette surface d’extrapolation est prise en compte au quotidien dans le choix et la gestion des interventions. Le parc matériel de cette ferme extrapolée a été défini de manière optimisée en fonction du contexte pédoclimatique de Boigneville, de la taille de l’exploitation et de la main-d’œuvre disponible.

*Voir le parc matériel virtuel de la ferme Cap du Futur de 300 ha et 2 UTH en fin d'article



Rendement et qualité au rendez-vous

Six ans après, les objectifs techniques ont été atteints, c’est-à-dire produire en quantité et en qualité tout en maintenant une gestion satisfaisante des adventices. Les IFT ont été fortement réduits grâce à la mise en place de nombreux leviers agronomiques. En début d’essai, du chanvre était produit. À la suite d’un problème avec la filière locale, sa production a dû être arrêtée malgré ses atouts agronomiques. Il a été remplacé en 2020 par une jachère de trèfle qui avait pour objectif de nettoyer la parcelle très infestée en adventices. Depuis 2021, c’est un tournesol qui est semé. Hormis sur le chanvre, les rendements réalisés sur les différentes cultures sont satisfaisants (tableau 1). Les mauvais résultats du chanvre peuvent être en partie expliqués par des dates de récolte inadaptées.

Rendements réalisés sur l’essai Cap du Futur de Boigneville (91) en q/ha :

Année Maïs 1 Maïs 2 OP Blé d'orge Chanvre-chènevis Chanvre-paille tonne (t MS/ha) BAF Blé de blé Tournesol 2017 127 120 60 61 10 3 64 67 2018 126 117 64 75 7 5 66 2019 115 107 74 84 5 3 74 72 2020 120 100 44 75 66 68 2021 115 112 73 78 74 47 41 2022 116 123 70 74 72 89 26 Moyenne 2017-2022 120 113 64 75 7 4 70 68 34

L’objectif de ce dispositif est aussi de produire des grains de qualité qui répondent à des débouchés spécifiques. Le blé est par exemple destiné à la meunerie. Sur les trois blés présents dans la rotation, le blé améliorant de force (BAF) est en contrat label rouge. Sur ces trois blés, la qualité, qui se caractérise principalement par la teneur en protéines du grain, est très satisfaisante (figure ci-dessous).

Teneur en protéines des différents blés de l'essai Cap du Futur de Boigneville (91) ( © Arvalis)

Une utilisation limitée des produits phytosanitaires

L’Indice de Fréquence de Traitement (IFT) permet de quantifier l’utilisation des produits phytosanitaires. Les pratiques mises en place sur l’essai sont comparées à celles d’une ferme-type représentative des pratiques des exploitations céréalières du secteur de Boigneville (figure 3).

Assolement d’une ferme-type de 300 ha et 1,5 UTH, représentative du secteur de Boigneville (91) :

- Surface irrigable : 75 %

- Taux labour : 33 %

- Assolement : 113 ha de blé tendre d'hiver, 58 ha d'orge de printemps, 30 ha de blé dur d'hiver, 30 ha de betteraves industrielles, 55 ha de colza d'hiver et 15 ha de pois de printemps



L’IFT total obtenu sur l’essai Cap du Futur est inférieur de moitié à la ferme-type depuis 2017 (figure ci-dessous). Cette diminution ne s’explique pas que par l’usage limité des herbicides. Sur le dispositif Cap du Futur, une approche prophylactique globale est privilégiée. L’utilisation d’outils d’aide à la décision permet par exemple d’adapter l’utilisation d’insecticides, fongicides et régulateurs à la pression de l’année et des parcelles.

Evolution de l'IFT total et herbicide de la ferme-type et de l'essai Cap du futur de Boigneville (91) ( © Arvalis)

Une gestion globale satisfaisante des adventices

La gestion des adventices est mesurée au travers de la note de satisfaction du désherbage sur chaque parcelle. Le désherbage est considéré comme satisfaisant dès lors que cette note est supérieure ou égale à 7. Sur la moyenne 2017-2022, l’ensemble des cultures de la rotation affichent une note de satisfaction supérieure à 7 (tableau 2). Quelques accidents ont pu être observés comme en 2022 sur le tournesol, où une stratégie de désherbage 100 % mécanique a été testée, mais n’a pas suffi à gérer efficacement les adventices. La jachère de trèfle implantée en 2020 avait pour objectif de déstocker le stock grainier très important d’adventices, d’où la note de satisfaction désherbage de 3,5.

Note de satisfaction du désherbage des différentes cultures de l’essai Cap du futur de Boigneville (91) depuis 2017 :

Année Chanvre Tournesol Blé Blé Maïs Maïs OP Blé 2017 8 7,5 7 8 9 9 8 2018 10 8,5 8,5 9 8,5 9 8,5 2019 9,5 8,5 7,5 9 9,5 9 7,5 2020 Trèfle 3,5 7 8 9 9 10 9 2021 8,5 7 5 7 8,5 9,5 9 2022 4 7,5 7,5 8 7 9,5 7 Moyenne par culture 7,8 6,3 7,7 7,3 8,3 8,6 9,3 8,2

Des zones historiquement très infestées en adventices étaient présentes dès le début du projet. Certaines ont diminué voire disparu, même si des zones notamment en ray-grass restent encore présentes (figure ci-dessous).

Evolution des foyers d'infestation de mauvaises herbes du dispositif Cap du futur de Boigneville entre 2017 (à gauche) et 2020 (à droite) ( © Arvalis)

Une rentabilité dépendante des marchés et des filières

Du côté de la rentabilité du système, deux périodes se dégagent depuis 2017 :

- Entre 2017 et 2020, les résultats économiques sont moyens, plombés notamment par la présence du chanvre (sur 14 % de la SAU de 2017 à 2019) dont la valorisation économique n’a pu être optimale à cause d’un problème de filière locale. La présence d’une jachère de trèfle en 2020, pour gérer l’enherbement de la parcelle, a également contribué à ces résultats moyens. Ceci illustre la difficulté de diversifier les rotations quand un manque de débouché local ne permet pas une valorisation économique. Sur cette période, les prix du blé étaient autour de 159 €/t.

- La période 2021-2022 a connu un contexte socio-politique particulier. Malgré la hausse des charges, celle encore plus importante des prix de vente a permis d’augmenter significativement la marge de l’exploitation après 4 années moyennes.

Des produits d’exploitation très liés au contexte de prix de vente

Le produit d’exploitation correspond au rendement multiplié par le prix, additionné des aides. Les prix enregistrés sont les prix réels issus de la vente des productions à la coopérative. Le produit du CAP du Futur est stable sur la période 2017-2020, autour de 1 400 €/ha.

Il augmente en 2021 er encore plus en 2022, en lien avec l’augmentation des prix de vente de l’ensemble des cultures. Par exemple, le blé (non BAF) est passé de 170 €/t en 2020 à 215 €/t en 2021, puis à 246 €/t en 2022. Pour la récolte 2021, l’augmentation des prix est due à la reprise économique à la suite de la crise du Covid. Pour la récolte 2022, les prix ont atteint des records à cause de la guerre en Ukraine qui a débuté en février. Attention toutefois, pour la récolte 2022, la stratégie de commercialisation est un facteur important qui peut expliquer de grandes différences entre systèmes.

Evolution du produit brut de l'exploitation Cap du futur et la moyenne 2017-2022; ( © Arvalis)

Des charges dopées par l’inflation

Quant aux charges, elles sont stables sur les trois premières années, 2017-2018-2019, avec un total moyen de 1 410 €/ha. En 2020, elles diminuent d’une centaine d’euros par hectare : le remplacement de la culture de chanvre (arrêt du débouché) par une jachère de trèfle a fortement réduit le poste semences (247 €/ha en moyenne pour le chanvre, contre 60 €/ha pour la jachère) et le poste mécanisation hors irrigation (environ 700 €/ha pour le chanvre, contre 260 €/ha pour la jachère).

En 2021 puis 2022, l’ensemble des charges d’intrants (semences, produits phytosanitaires et engrais) et de carburant ont augmenté de façon significative à cause de la hausse des coûts énergétiques entamée à l’automne 2021 et renforcée par la guerre russo-ukrainienne en 2022.

Les charges de mécanisation (hors irrigation) sont assez variables entre années, allant de 351 €/ha à 295 €/ha. Ces variations s’expliquent par l’évolution de la rotation. En 2020, une jachère de trèfle vient remplacer la culture de chanvre, très coûteuse en interventions culturales (et particulièrement la récolte à 300 €/ha). Depuis 2021, une culture de tournesol remplace la jachère, expliquant en partie la remontée des charges de mécanisation.

En 2022, l’envolée des prix du fioul pèse aussi sur les charges : le carburant passe d’une moyenne de 0,67 €/l (2017-21) à 1,2 €/l en 2022. Il représente 30 % des charges de mécanisation en 2022, contre 16 % sur la période 2017-21. Il faut noter que la cotisation MSA est calculée avec la marge de la campagne et non lissée sur 3 ans, ce qui explique de fortes variations interannuelles.

Evolution des charges pour le système Cap du futur de Boigneville extrapolé à 300 ha et 2 actifs ( © Arvalis)

À noter : l’apparition depuis 2021 de la catégorie autres intrants s’explique par l’utilisation de trichogrammes sur la culture de maïs, dans le cadre d’une lutte biologique contre la pyrale.

Marge nette : deux périodes se distinguent

La marge nette correspond à ce qu’il reste à l’agriculteur pour réinvestir, se rémunérer et payer ses impôts. Sur la période 2017-2020, les marges nettes à l’hectare n’étaient positives que grâce aux aides. Sur 2021 et 2022, ces marges s’améliorent nettement grâce notamment à la hausse des prix de vente des cultures. Entre 2020 et 2021, elles augmentent de 25 % pour les blés et 33 % pour les maïs. Entre 2021 et 2022, le gain se chiffre à 14 % pour les blés, 69 % pour les orges et 49 % pour les maïs. Les résultats de 2023 risquent d’être beaucoup moins positifs du fait de l’effet ciseaux actuel (charges toujours élevées et prix revenus à ceux du début d’automne 2021).

Explication de la construction des principaux indicateurs économiques. ( © Arvalis)

Evolution des marges nettes avec et sans aides de l’exploitation CAP du futur de Boigneville et la moyenne 2017-22 ( © Arvalis)

Des résultats environnementaux similaires à une exploitation type

Comparée avec la ferme-type, la différence de consommation d’énergie primaire dans le dispositif CAP du futur s’explique par l’utilisation plus importante de l’irrigation que dans la ferme-type, intervention coûteuse en électricité et donc en énergie. En effet, l’irrigation représente 37 % de l’énergie consommée dans le CAP du Futur, contre 17 % dans la ferme-type. L’explication est identique pour commenter la différence sur les Gaz à Effet de Serre.

Concernant la production d’énergie, qui comprend toute l’énergie produite et exportée par les différentes cultures de l’exploitation en sortie de champs, elle est quasi-similaire entre les deux systèmes. Le rapport de la production d’énergie sur la consommation donne l’efficience énergétique du système. Il est légèrement meilleur pour la ferme-type : pour une production identique, la consommation en énergie est inférieure comparée au Cap du Futur. Il faut bien mettre ces résultats environnementaux au regard des performances techniques des systèmes : l’IFT est diminué de moitié dans le Cap du Futur par rapport à la ferme-type. C’est bien une approche systémique qu’il faut prendre.

Description des deux systèmes de culture :

- Ferme type (surface irrigable 75 %) : 300 ha - 1,5 UTH

Taux labour 36 %, sol moyennement profond 45 %, sol superficiel 55 %

Assolement : 112,5 ha de blé tendre d'hiver, 57,5 ha d'orge de printemps, 55 ha de colza, 30 ha de betteraves industrielles, 30 ha de blé dur et 15 ha de pois de printemps



- Cap du futur (surface irrigable 100 %) : 300 ha - 2 UTH

Taux labour 28 %, sol moyennement profond 45 %, sol superficiel 55 %

Assolement : 129 ha de blé tendre, 43 ha d'orge de printemps, 86 ha de maïs grain et 43 ha de tournesol



Différents indicateurs sur les deux systèmes de production - évaluation pluricritères sur une moyenne 2017-2022 réalisée avec l’outil Systerre. ( © Arvalis)

Une évaluation de la performance nourricière de ces systèmes a été réalisée avec l’outil PerfAlim sur la moyenne des récoltes 2021 et 2022. Le potentiel nourricier d’une exploitation correspond au nombre de personnes potentiellement nourries chaque année grâce aux matières premières agricoles produites sur l’exploitation. Ce potentiel est équivalent entre le Cap du Futur et la ferme-type, avec 23 personnes nourries/ha/an pour le premier et 24 pers/ha/an pour la seconde.

Auteurs : Audrey Pegues, Delphine Boutter, Yanick Carel et Aurélien Menil (Arvalis).