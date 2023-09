Comment reconnaître ray-grass, vulpin et folle avoine au stade plantule ?

Les principaux éléments de reconnaissance

Elements de reconnaissance des adventices ( © Arvalis/Acta)

Plusieurs caractéristiques morphologiques permettent d’identifier les graminées au stade jeune :

​​​​​​- la préfoliaison : pliée (ex : pâturin), enroulée (ex : céréales…) ;

- la ligule : présence/absence, membraneuse ou cilié, taille, aspect sommital : tronqué, dentée ;

- les oreillettes (appelées aussi stipules) : présence/absence ;

- le limbe : pilosité (présence/absence, répartition), nervation ;

- la gaine : section (ronde, aplatie...), pilosité, coloration (base de la tige) ;

- la graine : taille, pilosité, forme…

Focus sur le vulpin et le ray-grass

Le vulpin et le ray-grass font aujourd’hui partie des graminées les plus problématiques dans nos territoires. Il est donc essentiel de pouvoir les distinguer à des stades très jeunes. Le vulpin a une préfoliaison enroulée, une ligule développée et légèrement denticulée, pas d’oreillettes, un limbe glabre et une gaine fendue et fréquemment teintée à la base en mauve et bordée d’un liseré blanc en marge (effet « col de chemise »). A partir de la deuxième feuille, la teinte est terne, vert bleuté, surtout pour la face supérieure.

Au stade plantule, l’observation de la graine permet d’assurer le diagnostic et la distinction avec le ray-grass : le vulpin a une graine aplatie, dépourvue de baguette (reste du rachillet), alors que celle du ray-grass a une forme fusoïde (ronde au centre, en pointe aux extrémités) et possède une baguette. Le ray-grass d'Italie a une préfoliaison enroulée (pliée pour l'anglais), une ligule courte, des oreillettes à partir de la troisième ou quatrième feuille, un limbe glabre et une gaine généralement teintée de rouge. La face inférieure des feuilles est brillante.

Ce n’est pas du vulpin ou du ray-grass ?

Retrouvez l’ensemble des caractéristiques des principales graminées adventices automnales dans ce tableau proposé par l’Acta.

Grille d’identification des principales graminées automnales /hivernales annuelles ( © Alain Rodriguez, Acta, 2016)

Cas des repousses de céréales

Les céréales à paille comme toutes les graminées se distinguent au stade plantule par leur préfoliaison, la présence de poils, leur ligule…