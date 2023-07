Des disponibilités agricoles mondiales sous pression d’ici à fin 2023 (Coface)

« Les coûts de production élevés, les tensions sur les échanges commerciaux, et des risques météorologiques accrus vont continuer de peser sur la production agricole mondiale dans les mois à venir », s’inquiète l’entreprise Coface, spécialisée dans l’assurance-crédit et la gestion des risques, dans un communiqué.

Le groupe rappelle que les prix des produits alimentaires restent à des niveaux élevés par rapport aux moyennes historiques, si bien que certains pays vont continuer de limiter leurs exportations, comme l’Inde, afin de limiter l’inflation alimentaire sur leur marché intérieur. Des mesures qui vont « contraindre les échanges commerciaux mondiaux à un moment où les stocks de céréales sont très concentrés ». De fait, la Chine détient aujourd’hui plus de 50 % des stocks mondiaux de blé.

La situation en Mer noire s’ajoute à cette contrainte : « l’approvisionnement en céréales fait partie de la stratégie coercitive de Vladimir Poutine », reprend Coface, et « l’accord fragile » sur le corridor d’exports pour les grains ukrainiens « entérine de facto la pression sur les chaînes d’approvisionnement céréalières mondiales à moyen terme ».

Sans oublier le climat : selon Coface, les chaleurs précoces et le déficit hydrique observés dans l’hémisphère nord devraient affecter les rendements de blé et de maïs « jusqu’à la fin de l’année » et le phénomène El Niño dans l’Indopacifique s’ajoutera probablement aux tensions existantes en impactant la production de sucre, d’huile de palme et de céréales fin 2023.

Autant de facteurs qui plaident pour une hausse des cours des commodités agricoles et pour une volatilité accrue dans les mois qui viennent. Ces jours-ci, les prix des céréales sont plutôt orientés à la baisse, sous l’effet de pluies aux États-Unis, de mouvements spéculatifs et d’un certain soulagement quant aux approvisionnements russes après la mutinerie du week-end dernier.

