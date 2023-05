Être très attentif aux maladies foliaires sur blé tendre

|

Les années se suivent mais sont loin de se ressembler. Après une année 2022 très sèche, les conditions climatiques du printemps 2023 sont beaucoup plus favorables aux maladies foliaires du blé, et en particulier à la septoriose. Ce qui signifie que même après une intervention fongicide, il est conseillé de continuer à surveiller attentivement ses parcelles d’autant que dans certaines régions, l’épiaison a démarré, la fusariose des épis peut constituer un risque et les pucerons et cécidomyies peuvent faire leur apparition.