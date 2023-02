Les exports de céréales françaises ont grimpé de 66 % en valeur en 2022

Dans un communiqué daté du 7 février, Intercéréales rapporte que la France a exporté 11 milliards d’euros (Md€) de céréales au cours de l’année 2022 contre 6,6 Md€ en 2021, « confirmant son rôle majeur dans la balance commerciale en 2022 ». Côté produits céréaliers, plus d’1 Md€ ont été exportés l’an dernier contre 634 millions d’euros en 2021.

Cette hausse s’explique « bien entendu par une augmentation marquée des prix mondiaux dans le contexte de la guerre en Ukraine », souligne l’interprofession, mais aussi par une hausse des volumes exportés : + 25 % en blé tendre d’une année sur l’autre, notamment. La France a exporté « plus de 30 Mt de céréales » en 2022, se plaçant au septième rang mondial des exportateurs de céréales brutes et au quatrième rang pour le blé.

Lire aussi : À six mois de campagne, des exports performants pour le blé tendre français

Revenant sur la guerre en Ukraine et les bouleversements que le conflit a généré sur les marchés mondiaux, Intercéréales se félicite de l’organisation et de l’efficience de la filière française pour assumer sa « mission de souveraineté » dans un « contexte inédit », répondant à « tous les besoins » : marché intérieur, clients historiques et pays dont la sécurité alimentaire était menacée.

Comme les années précédentes, les premiers acheteurs de céréales en 2022 ont été les pays de l’Union européenne (Belgique surtout, Pays-Bas et Espagne). Le communiqué souligne aussi la « forte croissance » des exportations vers les pays tiers, tant vers les clients habituels (Maghreb, Chine) que vers de nouveaux clients : Yémen et Pakistan en blé tendre et Arabie saoudite en orge.