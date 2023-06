Les USA achètent des blés meuniers européens

« Le marché continue de rapporter des achats américains de blé allemand et polonais à haut taux de protéines pour des livraisons estivales », relève notre expert Marius Garrigue sur Terre-net.

Les acheteurs US auraient, de fait, acheté 60 000 t de blé meunier originaire de l’UE la semaine dernière, selon Reuters, dont une moitié à la Pologne et l’autre à l’Allemagne et pour des teneurs comprises entre 12,5 et 13 %.

Ceci fait suite à d’autres achats de blé européens par les États-Unis ces dernières semaines, dans un contexte de climat sec dans le Midwest qui a localement fait monter les prix de la céréale.

Un achat d’environ 210 000 t a notamment été rapporté le 23 mai par des négociants européens, relaie le cabinet UkrAgroConsult, dont 150 000 t de blé polonais et 60 000 t de blé allemand.

Et si la pluie est enfin tombée dans le Midwest ces derniers jours, « ces apports risquent d’arriver trop tardivement pour relancer les potentiels des blés d’hiver US », analyse Marius Garrigue, qui évoque aussi la possibilité d’une dégradation des qualités.

Estimation des importations de blé des USA, par le Conseil international des céréales (©CIC)