Les apports d'azote s'accélèrent avant la pluie annoncée

« La saison des engrais est lancée ! », s'écrie David Forge dans une vidéo publiée ce jour sur sa chaîne Youtube "Chaîne agricole". L'agriculteur d'Indre-et-Loire a réalisé les premiers apports d'azote sur ses 21 ha d'orge d'hiver les 17 et 18 février derniers : « un peu plus tard que d'habitude car les cultures étaient globalement en avance, avec la douceur de l'automne ».

Il apporte 50 kg d'azote (N)/ha pour ce premier passage. « On met en général, entre 120 et 150 kg N/ha en tout, mais cette année, ce sera un peu moins que d'habitude car la moyenne de rendement diminue. Avec les étés très secs et chauds de ces dernières années, les résultats ont décroché, note l'agriculteur. Pour la récolte à venir, on table sur un rendement moyen de 55 q/ha, au lieu de 60-65 q/ha auparavant ».

La pluie très attendue

David Forge a essayé de profiter d'un créneau météo plus favorable pour réaliser cette intervention dans un mois de février globalement très sec. La pluie est, en effet, très attendue, en témoignent les photos et vidéos d'agriculteurs publiées sur les réseaux sociaux :

Le blé 2023 vont recevoir cette semaine le premier tour d'azote avec la pluie annoncée ! Mais les sanglier sont toujours là pour fouiller quelques ronds ! pic.twitter.com/OCH3o4ScrQ — VEAULIN brice???????? (@Veaulin1) February 20, 2023

C’est parti pour le premier apport d’azote, 2023, en espérant que l’eau soit au rendez-vous mercredi pic.twitter.com/gJgoNPk8ta — Cyril (@cyrilchaineau53) February 20, 2023

Apport d’azote sur l’orge d’hiver en bocage en priant la pluie ?? pic.twitter.com/ROvyK9IqDk — Maxime Gautreau (@GautreauMaxime) February 21, 2023

Car comme le rappelle Arvalis, « l'efficacité des engrais azotés épandus à la surface du sol dépend principalement de la pluie après leur apport ». L'institut technique précise la règle retenue : « 15 mm de pluie après l’apport dans les 15 jours suffisent pour permettre une valorisation correcte de l’engrais, apporté au bon stade ».

Les vœux des agriculteurs devraient être exaucés : une perturbation est annoncée mercredi, mais les cumuls de pluie seront plus ou moins importants selon les régions... À suivre.

