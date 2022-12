« Il faut avoir une gestion territorialisée de l'eau qui prenne en compte les réalités par territoire et non pas une posture nationale », a affirmé la rapporteure Cécile Cukierman (PC) lors de la présentation d'un rapport intitulé « Comment éviter la panne sèche ? ». Réalisé par la délégation à la prospective, chargée de réfléchir aux transformations de la société et de l'économie, qui a effectué 30 auditions et deux déplacements, ce document devra être débattu « en séance dans les prochaines semaines », a assuré son président, Mathieu Darnaud (LR).

La délégation préconise notamment de « permettre la construction de nouvelles retenues d'eau, de préférence multi-usages, lorsque le service environnemental et économique rendu est positif ». « Il faut refuser de disqualifier d'emblée la création de retenues d'eau artificielles », estiment les auteurs.

« Dès lors que leurs effets collatéraux ne posent pas de problème, lorsque l'on a la possibilité de ponctionner une ressource abondante hors période d'étiage, constituer des réserves peut être une solution pertinente d'un point de vue économique mais aussi d'un point de vue environnemental », soulignent-ils.

Le rapport suggère également « d'accélérer l'adaptation des pratiques agricoles aux nouvelles tensions hydriques » ou encore « d'augmenter les moyens financiers consacrés à l'eau, en particulier ceux des Agences de l'eau ».

« En 2022, nous avons eu une centaine de communes sans eau potable et il a fallu amener des camions-citernes pour les alimenter », a rappelé la rapporteure Catherine Belrhiti (LR), justifiant l'importance de réfléchir à la gestion de l'eau face au réchauffement climatique.

« Notre objectif n'a pas du tout été de faire un tableau apocalyptique de la gestion de l'eau, parce que ce n'est pas justifié. Mais sans faire la politique de l'autruche non plus, car ce serait nier le réel », a expliqué Mme Cukierman.