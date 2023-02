Pour ou contre la réforme des retraites ?

D'après ce que Pierre a pu « observer » dans sa « famille », « les agriculteurs à la retraite continuent de travailler sur la ferme reprise par un enfant... tant qu'ils peuvent mettre un pied devant l'autre ».

Commentaires de l'article sur Terre-net.fr :

Quels impacts de la réforme des retraites pour les agriculteurs ?

« (...) Laissons les gens, et les agriculteurs, vivre convenablement leur retraite, profiter... », exhorte plutôt Didier.

Continuer tant qu'on peut mettre un pied devant l'autre...

Et « la charge de travail, la pénibilité » ?

steph72 est plus remonté contre la réforme des retraites. « Demander aux agriculteurs de travailler deux ans de plus, c'est du foutage de g..., vu le nombre d'heures travaillées et la pénibilité !, s'énerve-t-il. Et celui qui n'a cotisé qu'à partir de 23 ans aura la retraite à plus de 66 ans pour une retraite à taux plein et s'il part avant raison de santé, sa pension sera amputée !! Cette reforme est un gros scandale, une énorme arnaque dictée par Bruxelles !!! Pour rappel, il y a 150 milliards d'euros en réserve avec les cotisations CSG, CRDS et les différents régimes de retraites complémentaires... »

Combien d'espérance de vie en moins ?

Selon Lau, « (...) L'âge de la retraite en agriculture est fortement lié à la capacité de transmettre la ferme ». Il s'explique : « Je connais très peu d'exploitants qui jouent les prolongations par plaisir ou pour augmenter leurs faibles retraites agricoles. Les dernières années sont souvent difficiles, notamment en élevage, en raison de la taille des exploitations aujourd'hui, l'accumulation de contraintes, la pression des tâches administratives, etc. »

La réforme des retraites fait beaucoup plus réagir les éleveurs.

Voir le Paroles de lecteurs sur Web-agri : Envisageable d'être éleveurs quelques années de plus ?

« L'espérance de vie en bonne santé est de combien d'années si on prend sa retraite à 64 ans ? Deux ans de travail supplémentaires, ce sera combien d'années en moins (pour ceux qui arrivent à cet âge sans soucis de ce côté-là) ? », se demande-t-il.

Des machines « plus confortables qu'avant »

3000 balles par mois n'est pas d'accord : « Que mon grand-père, voire mon père, n'aient pas fait si long, je veux bien, mais maintenant, c'est quand même plus du tout pareil l'agriculture. Dans nos tracteurs, on a plus de confort qu'ils n'avaient dans leurs baraques ! (...) »

Les retraités ne font pas rien ! Toute la société en profite !!

ptiloui rejoint @Didier, @steph72 et @Lau : « Cette réforme est une provocation ouverte du gouvernement. Du fric, il y en a à foison pour d'autres choses ! Dernier exemple en date : les 413 milliards supplémentaires sur 7 ans pour l'armée, annoncés par Macron. (...) ». Il pense « qu'on peut faire autrement que de demander à tous les actifs de bosser 2 ans de plus (...) ». Sortant du secteur agricole, il cite le métier de « bûcheron », l'un des « plus dangereux (...) », estime-t-il. « On va leur demander d'aller au turbin à 64 ans, sachant que tous sont usés à 60 ans ou avant, quand ils n'ont pas été écrasés par un arbre ?! », lance-t-il.

Puis il revient à « l'agriculture, où c'est un peu la même chose » : « les anciens peuvent bien se reposer un peu ! ». Avant de généraliser à nouveau : « Les retraités ne font pas rien ! Si on comptait le temps passé à garder les petits enfants, à s'occuper des affaires de la commune, etc. (...) Toute la société en profite ! (...) Plus on est vieux, moins on peut faire tout ça !! »

« Cotisation minimale = retraite minimale »

Farmer1060 a un avis bien différent : « (...) Ce que les agriculteurs oublient de dire : les cotisations sont calculées en fonction du revenu et les comptables vous incitent à investir pour ne pas faire de bénéfices ou bénéficier d'aides, de bourses pour les enfants entre autres, etc. Or, c'est mathématique, juge-t-il : « cotisation minimale = retraite minimale, (...) on ne peut gagner des deux côtés. » Il poursuit : « La branche agricole a été la dernière à cotiser pour les retraites car c'était facultatif alors elle ne voulait pas cotiser. Dans les autres corporations, c'était obligatoire, et même de cotiser à des caisses complémentaires. C'est normal d'en tirer le bénéfice niveau retraite. » « Un agriculteur se plaint toujours mais pas pour acheter un gros tracteur pas toujours justifié !! », insiste-t-il, un brin provocateur.

Plus de capital que dans d'autres professions.

Il évoque ensuite le capital récupéré à la retraite par les agriculteurs, suite à « la vente de l'exploitation » : « (...) Tant mieux pour eux car ils ont travaillé dur pour l'avoir mais faut arrêter de se plaindre. (...) Un ouvrier, au Smic toute sa vie, (...) n'a pas un compte en banque si étoffé. » « (...) Les agriculteurs ont souvent aussi de belles maisons et certains en ont même plusieurs (...) », ajoute-t-il. Voilà ce qu'il a observé, tenant à préciser : « Je ne suis pas jaloux. »