L'info marché du jour 40 % des surfaces de blé récoltées en Russie mais les prévisions reculent encore

Les agriculteurs russes ont battu 40 % des surfaces de blé du pays et ont récolté 41,8 millions de tonnes. Pour la troisième semaine consécutive, le rendement moyen remonte. Pourtant, plusieurs analystes continuent de réduire leurs prévisions pour la production de blé russe 2020.

La moisson continue de progresser en Russie : au 28 juillet, ce sont 11,7 millions d'hectares de blé qui ont été récoltés, soit 40 % de la superficie prévue, a annoncé mercredi le ministère russe de l’agriculture. C’est une progression de 30 % en l'espace d'une semaine. 41,8 millions de tonnes de blé ont ainsi été récoltées. Pour la troisième semaine consécutive, le rendement moyen a augmenté. Il s’élève désormais à 3,57 t/ha.

Les surfaces de blé sont record cette année en Russie. 29,4 millions d'hectares, représentent en effet la plus grande superficie jamais enregistrée depuis 1995, année où le gouvernement a commencé à publier des données officielles. Elle serait même au plus haut depuis 1982 selon certains. Et pourtant, les analystes continuent de réduire progressivement leurs estimations de production de blé russe à mesure que la campagne avance.

RusAgroTrans et SovEcon anticipent de mauvais rendements des variétés de printemps russes et ont ainsi abaissé de respectivement 300 000 et 600 000 tonnes leurs projections de récolte du pays, à 77,5 et 79,5 millions de tonnes.

Benjamin Bodart, directeur de CRM AgriCommodities confirme la mauvaise posture des blés de printemps dans le pays : « Les conditions de culture sont inférieures à la moyenne dans les principales régions productrices. »

« La récolte de blé dans le centre de la Russie serait record, dans la Volga, presque record, mais dans l'Oural et la Sibérie, ce serait la plus faible production depuis 2012 et dans le sud, c'est la plus basse depuis 2014 », a annoncé Igor Pavenskiy, le directeur marketing de RusAgroTrans.

Russia ???? wheat ?? ?? RUSAGROTRANS reduces their production estimates for wheat to 77,5 mmt (-0,3 mmt) despite the record planted areas since 1982 @pavenskiyis https://t.co/RR4tILTHZW — ?????????????? ©? (@RussianGrainTra) July 29, 2020

« La situation des cultures dans le sud de la Sibérie est très inquiétante. En raison de la sécheresse et des vents secs, il y a d'importants dégâts sur les cultures de céréales, de tournesol, de maïs », explique Roman Nekrasov, directeur du département de la production végétale du ministère de l'agriculture russe.

En revanche, la cabinet d’analyse IKAR a relevé ses prévisions à 78 millions de tonnes, contre 76,5 auparavant. Il justifie cette hausse par des rendements en augmentation dans certaines régions du pays. Le ministère de l’agriculture russe prévoit toujours de son côté une production à 75 millions de tonnes, soit + 0,6 % par rapport à la campagne précédente.

