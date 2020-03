Euronext Baisse des céréales européennes

Les prix du blé et du maïs étaient en baisse mercredi à la mi-journée, après un rebond mardi, dans le sillage des marchés mondiaux.

Les cours ont rebondi mardi, « conséquence de la décision de la Fed de baisser ses taux de 0,50 % pour soutenir l'économie, pénalisée par la crise sanitaire. Ce mouvement de hausse est classique dans un contexte où les marchés financiers demeurent très corrélés entre eux, et sensibles à l'évolution des taux d'intérêts », indique Agritel dans une note. Par ailleurs, « la crise sanitaire liée au coronavirus accentue les déséquilibres sur les marchés agricoles » alerte Michel Portier, directeur général d'Agritel dans un communiqué.

Ainsi, « les cours des principales céréales, se sont repliés de 5 % suite aux craintes des marchés financiers face à cette crise sanitaire. Déjà, les fonds américains anticipent un ralentissement économique mondial en réduisant leurs expositions face à une volatilité croissante sur les marchés agricoles », ajoute-t-il.

Vers 13h00 (12h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé reculait de 0,75 euro à 186,25 euros sur l'échéance rapprochée de mars, et de 1,25 euro sur celle de mai à 183,25 euros, pour plus de 6 600 lots échangés. À la même heure, la tonne de maïs perdait 1,25 euro sur le contrat de mars à 165 euros, et était à l'équilibre sur celui de juin à 169,25 euros, pour un peu plus de 1 200 lots échangés.

