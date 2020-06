L'info marché du jour -12 % pour la production européenne de blé, d'après le Coceral

Le Coceral a dévoilé le lundi 8 juin ses nouvelles prévisions de production européenne. Les estimations sont en ligne avec la tendance générale, avec une forte coupe pour le blé et le colza. Les productions d'orge et de maïs ont en revanche été rehaussées.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Le Coceral annonce une production européenne de blé en repli de 17 Mt par rapport à l'an dernier. (©Pixabay)Après la Commission européenne la semaine dernière, c’est au tour du Coceral (association européenne du commerce des grains européen) de revoir ses perspectives à la baisse. Dans sa troisième prévision pour la campagne 2020/21, le Coceral annonce une production européenne (27 États membres + Royaume-Uni) de céréales à 299,2 Mt, soit une coupe de 2,6 Mt comparé à la précédente estimation datant du mois de mars (301,8 Mt) et de 12,6 Mt par rapport à 2019 (311,8 Mt).À lire : Les perspectives de production continuent de fondre en blé et colzaSans surprise, c’est la production de blé qui a subi la plus forte baisse. Avec un recul de 6 Mt par rapport à l’estimation de mars, elle est à présent estimée à 129,7 Mt. Ce qui représente une chute de 17 Mt comparé à 2019 (146,8 Mt), soit - 12 %. « La révision à la baisse est principalement due à une réduction significative des rendements en Fr...