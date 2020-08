L'info marché du jour Blé/maïs : prévisions de production encore en baisse un peu partout

Nouvelle réduction des estimations de production 2020 en fin de semaine dernière pour le blé et le maïs, en France, en Europe et dans le monde, en quantité comme en qualité.

Alors que la récolte européenne de blé a été à nouveau amputée de 3,1 Mt à 113,5 Mt par la Commission la semaine passée, ce qui représente une chute de plus de 17 Mt par rapport à la campagne précédente (et même - 4 Mt depuis les dernières estimations et - 18 Mt comparé à 2019 selon le spécialiste européen du commerce des céréales Coceral), suite notamment à la réduction des prévisions de production en France et en Allemagne, la moisson de la céréale dans le monde a également été revue à la baisse, en Argentine en particulier.

Des dégâts de gel et de ravageurs se sont en effet cumulés à la sécheresse qui dégrade, depuis plusieurs mois, la qualité des cultures. La bourse de commerce de Buenos Aires a ainsi encore diminué de 2 points le pourcentage de blé "bon à excellent", qui atteint 18 % seulement, en recul de 28 points en comparaison de l'an dernier à la même date.

Concernant le maïs, lire aussi l'info marché du jour du 24 août : Réduction drastique des perspectives de récolte française de maïs

De même, en maïs, l'Europe produirait 70,2 Mt cette année, soit 2,4 Mt de moins que ce qui avait été anticipé au préalable et 200 kt en dessous des volumes récoltés en 2019. Les résultats s'annoncent particulièrement décevants en Roumanie et en France même si, dans notre pays, les pluies récentes semblent avoir été bénéfiques à l'état des plantes : 62 % sont dans un état "bon à très bon", un ratio similaire à l'an passé et à la moyenne quinquennale.

??????EU Commission update 2020/21

????wheat crop cut 3.1 MMT m/m to 113.5 MMT, exports cut by 1 MMT to 24.0 MMT

????corn output fell by 2.35 MMT m/m to 70.2 MMT

????barley production down slightly by 0.2 MMT m/m to 53.9 MMT. — Atria Brokers (@AtriaBrokers) August 28, 2020

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net