L'info marché du jour - 18 Mt de blé récoltées en Europe entre 2020 et 2019 selon le Coceral

Estimée à 135,50 Mt au 13 août dans le rapport mensuel Wasde du ministère américain de l'agriculture, en recul de 4 Mt par rapport aux prévisions du mois précédent, la récolte de blé en Europe serait encore inférieure d'un peu plus de 6 Mt à ce chiffre selon le spécialiste européen du commerce des céréales Coceral, et s'établirait à 129,1 Mt. Des attentes fortement revues à la baisse (- 600 kt) équivalant à une chute de production de 18 Mt par rapport à 2019. Pour rappel : 29,7 Mt de blé auraient été collectées cette année en France.

Côté export de blé, la Commission européenne a augmenté ses dernières estimations d'environ 1 Mt, à 2 Mt, mais celles-ci demeurent très en deçà du niveau de l’an passé (3,7 Mt). En France également, elles ont été réévaluées à la hausse : 581 kt ont ainsi été exportées depuis le 1er juillet. Avec 679 kt chargées, la Roumanie est, pour le moment, le premier pays exportateur de l'Union européenne.

EUROSTAT Export Sales 24.08.20

20/21MY #EU Accumulated Soft #Wheat Exports at 1.989 MMT, -46.5% YOY



