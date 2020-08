L'info marché du jour Rapport USDA : Production mondiale de blé revue à la baisse

• Nathalie Wisotzki avec AFP • Terre-net Média

La prochaine récolte mondiale de blé a été légèrement revue à la baisse par le rapport mensuel Wasde du ministère américain de l'agriculture, en raison essentiellement des reculs de production attendus en Europe cet été, dus à la sécheresse notamment.

L'USDA table désormais sur une récolte européenne de blé de 135,5 millions de tonnes. (©Pixabay)Restant colossale à 766,03 millions de tonnes (au lieu de 769,3 Mt estimée le mois dernier), la moisson globale 2020 de blé reste quasiment stable aux États-Unis, en Argentine, en Australie et au Canada, alors qu'elle perd 4 millions de tonnes dans l'Union européenne, à 135,50 Mt contre 139,50 Mt estimé en juillet, et qu'elle augmente de 1,5 Mt en Russie, à 78 Mt contre 76,5 Mt estimé le mois dernier.Pour Gautier Le Molgat, analyste du marché des céréales au cabinet Agritel, la révision en hausse de la production russe aurait pu être supérieure. « Nos propres analyses tablent sur 2 Mt de plus en Russie » a-t-il dit à l'AFP.Ils ne sont pas les seuls à penser que la hausse de production russe a été sous-évaluée. Andrey Sizov, directeur général de SovEcon, a lui aussi réagi au rapport : « le rendement du blé de printemps russe est légèrement en baisse à 1,65 t/ha (d'accord, plus ou moins), la s...