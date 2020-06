[Data] Moisson 2020 Les surfaces de blé tendre en retrait de 8,3 % par rapport à l'an dernier

Agreste, service statistique du ministère de l'agriculture, a publié ses estimations de surfaces en blé tendre d'hiver pour la campagne 2020, basées sur des données du 1er juin 2020.

Agreste, le service statistique du ministère de l'agriculture, a publié le 9 juin dernier, ses prévisions de surfaces en blé tendre pour la récolte 2020. Cette campagne, elles atteindraient donc 4,6 millions d’hectares, soit une baisse de 8,3 % par rapport à l'an dernier et de 8,8 % par rapport à la moyenne 2015-2019, selon les données du 1er juin 2020.

En cause : les difficultés rencontrées lors des semis de la fin d’année 2019, qui ont conduit de nombreux agriculteurs à se reporter sur les cultures de printemps et d’été. « Cette baisse des surfaces de blé tendre est davantage marquée dans les Pays-de-la-Loire (- 20,6 %), en Bretagne (- 20,2 %) et en Champagne-Ardenne (- 17,4 %) », précise Agreste.

La carte suivante est interactive, cliquez sur le (ou les) département(s) souhaité(s) pour découvrir les estimations de surfaces en blé tendre d'hiver pour la récolte 2020, ainsi que l'évolution par rapport à 2019 et à la moyenne 2015-2019.

