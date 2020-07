« Moisson Live » Partagez et comparez vos résultats de cette moisson 2020 !

(Mise à jour, article publié initialement le 30 juin 2020) Cette année encore, Terre-net.fr s'associe avec comparateuragricole.com pour vous permettre, pour cette moisson 2020, de comparer vos résultats de rendements avec ceux de vos collègues agriculteurs. Renseignez vos résultats en orge d'hiver, orge de printemps, colza, blé tendre, blé dur, maïs et tournesol sur la carte interactive Moisson-Live et comparez-les avec les résultats moyens de plus de 200 fermes déjà participantes.

Les récoltes d'orge d'hiver, de colza, voire même de blé et d'orge de printemps ont bien démarré ces derniers jours, selon les secteurs, livrant des premiers retours terrain pour cette moisson 2020. Comme l'an passé, Terre-net.fr s'associe à comparateuragricole.com pour vous proposer Moisson-Live, une carte interactive vous permettant de renseigner vos résultats de moisson et de les comparer avec ceux de vos collègues agriculteurs ou avec les résultats moyens de la communauté.

Renseignez vos résultats et retrouvez les résultats de vos collègues agriculteurs en orge d'hiver, colza et blé sur Moisson Live. Plus de 700 points collectés au 6 juillet 2020 :

Le point au 6 juillet :

En orge d'hiver, les rendements sont revus à la baisse, comparés à l'an dernier et surtout dans la région Grand-Est. L'Occitanie reste moins touchée mais affiche, tout de même, une baisse de rendement de plus de 10 % par rapport à l'année précédente. Avec une implantation difficile en fonction des secteurs couplée à un temps sec durant le printemps, les parcelles d'orge d'hiver ont eu des conditions très hétérogènes tout au long de leur cycle. De nombreux cas de viroses ont été signalés et le manque d’un traitement a souvent suffi à voir des rendements nettement inférieurs aux années précédentes. Pour les parcelles qui sont passées outre les pucerons et la virose, la qualité est au rendez-vous, avec de bons calibrages et des taux de protéines satisfaisants. Pour beaucoup d’entre vous, le visuel semblait meilleur que les résultats présents.

En ce qui concerne le colza, les points collectés affichent une stagnation, voire une légère amélioration des rendements comparés à la campagne dernière : 29 q/ha en Charente (28 q/ha en 2019), 28 q/ha dans l'Aube (25 q/ha en 2019). D'après Agreste, les surfaces sont revues à la baisse sur l'ensemble des régions, sauf pour les régions Occitanie, Hauts de France et Nouvelle Aquitaine.

Le temps sec annoncé cette semaine devrait permettre aux agriculteurs d'avancer leurs travaux de récolte (avancée à plus de la moitié pour la sole d'orge d'hiver et un quart côté colza).

