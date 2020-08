[Sondage] Moisson 2020 En orge, 60 % des agriculteurs réalisent moins de 60 q/ha

Selon un sondage réalisé sur Terre-net, 60 % des agriculteurs déclarent réaliser moins de 60 q/ha cette année en orge. L'année dernière, ils n'étaient que 16,6 % dans cette situation et plus de la moitié des agriculteurs dépassaient les 70 q/ha.

Selon un sondage réalisé sur Terre-net entre le 15 et le 21 juillet 2020, 40,8 % des agriculteurs indiquent avoir réalisé des rendements en orge inférieurs à 50 q/ha. 19,7 % sont entre 51 et 60 q/ha, 15 % entre 61 et 70 q/ha. Un quart environ dépasse les 70 q/ha, contre plus de la moitié des agriculteurs en 2019.

Retrouvez les résultats du même sondage réalisé en 2019 : Des rendements en orge d'hiver satisfaisants

Pour les éleveurs aussi, la moisson des orges est décevante cette année. Seuls 21,8 % dépassent les 71 q/ha et 43,6 % font moins de 50 q/ha.

Chargement en cours

N.B. : Les résultats de ce sondage sont à titre indicatif (l'échantillon n'a pas été redressé)

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net