Chicago Blé, soja et maïs dans le vert après des commandes chinoises

Les cours du blé, du soja et, dans une moindre mesure du maïs, cotés à Chicago, sont restés soutenus lundi, aidés par des commandes chinoises, mais encadrés par la prudence des investisseurs à l'approche des récoltes américaines de maïs et de soja.

« La Chine, qui reste active sur le marché du soja, garde les cours à la hausse », a noté Dan Cekander de DC Analysis. Le ministère de l'agriculture américain a encore annoncé lundi des commandes à l'exportation pour 129 000 tonnes de soja de la part de la Chine et 318 000 tonnes pour d'autres destinations inconnues.

Le blé s'est inscrit en petite hausse. L'Arabie saoudite a annoncé l'achat de 685.000 tonnes de blé sur le marché mondial en provenance de l'Union européenne, de la région de la Mer Noire ainsi que de l'Amérique du Nord et du Sud. Le cours du maïs, en progrès modeste, a été soutenu par des commandes également, notamment de 350 000 tonnes annoncées vers la Chine et de 106.000 tonnes vers le Japon.

Un léger report des récoltes de maïs à fin septembre, en raison des conditions climatiques défavorables la semaine passée, « a également soutenu le marché sans toutefois rendre (les investisseurs) follement optimistes », a souligné l'expert de DC Analysis.

Globalement, alors qu'on s'approche des récoltes de maïs et soja aux Etats-Unis, les investisseurs « se montrent prudents dans la poursuite du marché haussier », a-t-il ajouté.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en décembre, le plus échangé, a terminé lundi à 3,6950 dollars contre 3,6850 dollars (+ 0,27 %) vendredi. Le boisseau de blé pour livraison en décembre, le plus actif, a fini à 5,4575 dollars contre 5,4200 dollars à la précédente clôture (+ 0,69 %). Le boisseau de soja pour livraison en novembre, le plus échangé, a terminé à 9,9950 dollars contre 9,9600 dollars vendredi (+ 0,35 %).

