Chicago Chicago repart rapidement à la hausse

Des rachats à bon compte et des combats toujours aussi violents relancent les prix américains à la hausse.

Chicago s’est offert un vif rebond mercredi soir après que la Russie a balayé les récents espoirs de paix. Le pays estime en effet que les récents pourparlers n’ont pas permis d’avancée notable vers un accord diplomatique et les bombardements violents se poursuivent dans de nombreuses zones ukrainiennes.

La situation dans la ville de Marioupol est notamment très critique. La reprise des prix a en outre été catalysée par des rachats à bon compte après le décrochage enregistré en début de semaine.

La demande internationale ressort quant à elle toujours aussi vive, avec une vente 128 kt de soja américain au Mexique sur la prochaine récolte annoncée par l’USDA. Les prix des huiles et du maïs ont de surcroît été emportés à la hausse par le rapide regain des cours du brut ce mardi. Outre le contexte de la guerre en Ukraine, le baril de WTI a accéléré après l’annonce d’une chute de 3,4 Mb des stocks de brut américain la semaine passée.

À noter toutefois, les stocks d’éthanol américain, eux, continuent de grimper et se chiffrent désormais à 26,53 Mb, proche des records établis en avril 2020 ! Les prix ressortent par ailleurs toujours aussi volatils à l’approche du rapport USDA sur les stocks et les intentions de semis US qui paraîtra aujourd’hui.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a grossi de 13,8 c$/bu, à 10,23 $/bu. Le maïs à terme mai 2022 a grimpé de 11,8 c$/bu à 7,38 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2022 a augmenté de 21,0 c$/bu, à 16,64 $/bu.

