L'info marché du jour Dernière ligne droite pour la récolte de blé en France

Bientôt la fin de la moisson 2020 pour les céréales d'hiver : au 27 juillet, les récoltes sont terminées à 90 % pour le blé et 100 % pour l'orge, indique FranceAgriMer.

Plus que 10 % des surfaces françaises de blé à récolter, au 27 juillet. (©@RoncerayMax7)La moisson se termine pour le blé en France. En l’espace d’une semaine (du 21 au 27 juillet), la part des surfaces récoltées a grimpé de 19 %, selon le rapport hebdomadaire de FranceAgriMer paru ce vendredi. Au 27 juillet, la récolte est achevée à 90 %, en avance de 3 % comparé à l’année dernière, où la part des surfaces récoltées s’élevait alors à 81 %, et de 8 % sur la moyenne quinquennale. « La date médiane de ce stade présente une avance d’un jour sur la moyenne des cinq dernières années et de cinq jours sur celle de l’année dernière », précise l’organisme.#France #wheat ?? #harvest progress: ?? 90% complete ie ?19% on LW, ?3% on LY & ?8% on the 5-yr avg | #moisson2020 #oatt pic.twitter.com/hAam7cOL1i— benjamin bodart (@benjaminbodart) July 31, 2020#CéréObs Semaine 30 : le rapport est en ligne ! #Blé tendre : la récolte progresse de 71 % à 90 % #Maïs grain : le stade floraison femelle progresse ...