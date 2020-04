L'info marché du jour Des conditions de cultures toujours plus mauvaises

Les conditions de cultures du blé et de l'orge continuent de se dégrader en France. Seulement 58 % des blés et 57 % des orges d'hivers étaient dans un état « bon à très bon » à l'issue de la semaine 16, selon FranceAgriMer.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Après les pluies excessives de l'hiver, de nombreuses cultures de blé sont touchées par la sécheresse. (©Terre-net Média) Les conditions de cultures ne s’améliorent toujours pas en France et deviennent de plus en plus mauvaises. Dans ses estimations hebdomadaires, FranceAgriMer a dégradé de trois points ses notations pour les cultures de blé tendre dans un état « bon à très bon » à l’issue de la semaine 16 (du 14 au 20 avril). À seulement 58 %, cela représente une chute de 21 points comparé à l’an dernier !@FranceAgriMerFR dégrade à nouveau ses conditions de culture. Le blé tendre "bon à très bon" au plus bas! #blé #France #FAM pic.twitter.com/w2Iwzn084m— Marius Garrigue (@MariusGarrigue) April 24, 2020Le stade épi 1 cm se termine (100 % en 2019) et le stade deux nœuds est passé de 42 % à 75 % (65 % en 2019). La date médiane de ce stade se situe au niveau de la moyenne quinquennale mais est en avance de trois jours par rapport à 2019.Retrouvez le point sur le weather market : Le climat...