Weather Market Le climat français et nord-européen reste très inquiétant

• Marius Garrigue • Terre-net Média

La moitié sud de la France devrait recevoir des précipitations conséquentes, mais le reste du pays reste soumis à un déficit hydrique inquiétant.

Des améliorations climatiques sont attendues sur la moitié sud de la France (©PixaBay)Le climat sec qui touche la France depuis la sortie de l’hiver continue d’inquiéter grandement. Les cultures d’hiver et de printemps se dégradent rapidement sur le territoire, ainsi que dans le reste du Nord de l’Europe. Des précipitations notables sont toutefois attendues sur la moitié sud de la France sur la prochaine quinzaine. Si les cartes météos restent fiables, ces pluies pourraient reconstituer en grande partie les réserves hydriques des sols. La moitié Nord et la façade Atlantique risquent toutefois de rester dans des conditions très sèches.Du sec en mer Noire et aux USLa mer Noire souffre elle-aussi d’un manque d’eau, pourtant cruciale à cette époque de l’année. Les pluies qui ont récemment touché la Russie n’ont en effet pas atteint les zones principales de production. L’Ukraine a été un peu plus chanceuse, mais le déficit hydrique reste notable. Les prévisions sont pour le moment très chan...