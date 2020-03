L'info marché du jour Des perspectives commerciales incertaines à cause du coronavirus

Nathalie Wisotzki Terre-net Média

Le coronavirus, toujours et encore. Il se propage désormais de façon fulgurante hors de Chine et provoque la panique sur les marchés. Il a d'ores et déjà réduit la demande, provoqué un ralentissement de la croissance mondiale et a fait plonger les cours des produits agricoles. Les acteurs économiques se demandent à combien se chiffreront les pertes...

Le nombre de contaminés augmente en France, à 130 au 02/03 à 10h, mais le nombre de morts n'évolue pas et reste à deux. (©Pixabay)Depuis le mois de janvier, les marchés subissent les effets du coronavirus et les cours reculent. La situation semblait se calmer en Chine, ce qui avait permis une petite accalmie courant février. Mais le virus se propage désormais de façon inquiétante hors des frontières chinoises et une pandémie mondiale, dont le risque est jugé « très élevé » selon l’OMS, apparaît de plus en plus probable. Le virus a entraîné un ralentissement de l'économie mondiale, les perspectives commerciales deviennent floues, ce qui a remis le sujet au centre des préoccupations et a fait plonger les cours à nouveau la semaine passée.À lire : Quel sera l’impact du coronavirus sur le commerce des produits agricoles ?Le secteur agricole est d’ailleurs particulièrement concerné, étant donné les nombreuses restrictions de transports à travers le monde qui vont forcément réduire les échan... Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

