L'info marché du jour Des perturbations logistiques sur le transport des céréales

Depuis que le gouvernement a imposé des mesures strictes pour tenter d’endiguer la propagation du Covid-19, l’économie française tourne au ralenti et les filières exportatrices, à l’instar des céréales, se heurtent à des problèmes logistiques. Le marché français connaît actuellement une tension accrue.

Le transport de céréales par camion est perturbé par la pandémie de coronavirus. (©Terre-net Média)Les problèmes commencent à se faire sentir sur le transport de céréales. Les mesures drastiques prises par le gouvernement ont entraîné un ralentissement de l’activité économique, et le droit de retrait exercé par certains salariés ou même leur absence en raison de problèmes de garde d’enfant ou de maladie, impacte le bon fonctionnement du secteur.À lire : À quelles conditions se déplacer avec les restrictions liées au coronavirus ?Des problèmes sur le fret routier et ferroviaire sont remontés par de nombreux acteurs de la filière. La mise en place de contrôles aux frontières ainsi que la réduction drastique de personnel entraînent des retards de livraisons et une nette augmentation des coûts de livraison. Ces problèmes logistiques perturbent ainsi le marché français et entraînent une hausse des primes du marché physique.Beaucoup d’incertitudes planent sur la poursuite des échanges intern...