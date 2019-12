L'info marché du jour En Argentine, les semis de maïs progressent bien

Les agriculteurs argentins n'ont pas été gâtés en 2019, entre une sécheresse persistante durant les derniers mois, qui laissait craindre une baisse de la production de blé, et une récente hausse des taxes sur les matières premières agricoles par le nouveau gouvernement fraîchement arrivé au pouvoir.

Néanmoins, des précipitations bénéfiques permettent une bonne progression des travaux de semis de maïs et offrent un début de cycle optimal. En l'espace d'une semaine, les semis ont progressé de 10 points. Ainsi, au 25 décembre, 75 % des surfaces de maïs ont été plantées contre 82 % l'an passé à date et 76 % en moyenne quinquennale.

????#Argentina #crop progress report [Source: @estimacionesbc]:

- #wheat harvested: 88% vs 78% LW, 82% LY & 76% on avg;

- #corn planted: 75% vs 63% LW, 73% LY & 70% on avg | 32% 'GD/EX' vs 45% LY

-#soy planted: 79% vs 70% LW, 83% LY/on avg | 61% 'GD/EX' vs 31% LY pic.twitter.com/ORxhiYxnJ8