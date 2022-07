L'info marché du jour Finalement, l’Égypte achète russe et français

Après avoir annulé un appel d’offres qui excluait les blés d’origine russe ou européenne, l’Égypte vient finalement d’acheter 360 000 tonnes de blé français et 220 000 tonnes de blé russe au terme de tractations privées.

L’office égyptien d’achat de céréales (Gasc) avait lancé en début de semaine un appel d’offres pour des blés US, canadiens, argentins, brésiliens et australiens, excluant les origines européennes et Mer noire.

Il a finalement décidé d’annuler ce tender public à cause de prix jugés trop hauts, pour négocier directement avec les exportateurs.

Ces tractations ont mené à l’achat de 640 000 t de blé, dont 420 000 t sont européennes et 220 000 t sont russes.

??Résultat de l'appel d'offre du GASC de blé ???? :

????Origines européennes 420.000 t

????Russes pour 220.000 t



— Captain Farmer (@captain_farmer) July 21, 2022

« L'origine française est la première origine retenue avec des ventes atteignant 360 000 t négociées entre 403 à 405 $/t CAF auprès de plusieurs exportateurs », relève Agritel ce 21 juillet.

