L'info marché du jour Blé : pluies attendues en Amérique, froid redouté en Russie

Les pluies tant espérées arrivent enfin en Amérique du Nord et du Sud. Le froid aussi en Russie où il est, à l'inverse, source de craintes.

Le blé américain va pouvoir profiter des précipitations annoncées à partir de ce week-end, notamment dans les zones de production agricole du Midwest. À condition qu'elles soient plus conséquentes que les précédentes qui n'avaient pas réussi à réhydrater suffisamment des sols et des cultures en grand manque d'eau. Ces pluies, qui devraient également tomber en Amérique du Sud, seront bénéfiques aux céréales même si la moisson a débuté dans cet hémisphère.

En Russie, la météo focalise aussi l'attention des marchés céréaliers. Toutefois, ce ne sont pas les précipitations mais les températures qui sont scrutées de près, et plus précisément leur forte chute depuis quelques jours. Car elles pourraient, contrairement aux conditions météorologiques outre-Atlantique, s'avérer préjudiciables et retarder le développement des plantes.

