[L'info marché du jour] Semis d'automne Dans le sec aux USA et en Russie, sous l'eau en Europe de l'Ouest

Sécheresse aux États-Unis et en Russie versus excès de pluie à l'ouest de l'Europe : les conditions de semis des cultures d'automne sont très contrastées dans l'hémisphère Nord !

Manque ou excès d'eau : il n'y a pas de demi-mesure entre l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest, et au sein même du continent européen, entre ces pays et la Russie (dans le centre en particulier) ! La pluie a en effet fait son grand retour des îles Britanniques jusqu’en Scandinavie, en passant par la France, le Benelux, l’Allemagne ou encore le Danemark. Des précipitations tant espérées des agriculteurs mais si importantes et continues qu'elles les empêchent de semer les céréales dans de bonnes conditions, et de finir de récolter les maïs.

À l'est l'inverse, le déficit hydrique perdure, notamment dans le sud de la Russie, ce qui perturbe également les semis des cultures d'automne. « Les surfaces de blé russes pourraient être revues à la baisse en 2020/2021 », précise Agritel. Quant aux récoltes de maïs, tournesol et soja, elles ne sont « avancées qu'à 31, 47 et 47 % » respectivement, selon le cabinet spécialisé dans les marchés agricoles. Or aucune goutte ne devrait tomber dans les 10 jours à venir dans les principales zones de production de blé d’hiver (Kouban, plaines centrales dites de Tchernoziom, Volga). De même, outre-Atlantique, avec un début de sécheresse dans les champs US.

