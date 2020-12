L'info marché du jour Céréales : les quotas d'export et taxes se précisent en Russie pour 2021

• AFP

Le gouvernement russe a annoncé aujourd'hui prévoir l'introduction de nouveaux quotas d'exportation de céréales, les autorités multipliant les mesures pour faire baisser les prix des produits alimentaires de base, qui ont connu une forte inflation.

« Un projet de décret a été présenté au gouvernement sur l'introduction du 15 février au 30 juin 2021 d'un quota d'exportation de céréales en Russie à hauteur de 17,5 millions de tonnes », a déclaré lundi le ministre du développement économique Maxim Rechetnikov, selon des propos retransmis à la télévision russe. À cela s'ajouteront des droits de douane de 25 euros la tonne de céréales, valables sur la même période, a ajouté le ministre. Au premier trimestre 2020, la Russie a exporté 9,5 millions de tonnes de céréales.

Le président Vladimir Poutine s'est inquiété la semaine dernière de la forte augmentation des prix de certains produits alimentaires en Russie et a chargé le gouvernement de préparer des mesures pour les encadrer avant les fêtes de fin d'année. Selon l'agence de statistiques Rosstat, la progression atteint entre janvier et novembre + 70 % pour le sucre, + 10 % pour les pâtes et + 24 % pour l'huile de tournesol.

Des prix alimentaires mondiaux au plus haut niveau

Vendredi, le Premier ministre a ainsi signé un décret augmentant les droits d'exportation des graines de tournesol et de colza à partir de janvier. Lundi, les autorités ont indiqué que des accords de stabilisation des prix seraient conclus avec les producteurs de sucre et d'huile de tournesol d'ici le 20 décembre, valables jusqu'à la fin du premier trimestre 2021. Elles se sont également dites prêtes à stimuler les importations de sucre de l'étranger, si les producteurs russes ne diminuaient pas leurs prix, et ont indiqué considérer la suppression du droit d'importation sur le sucre de canne. Le gouvernement a indiqué que des quotas pourraient également être introduits sur les exportations d'huile de tournesol si besoin.

Les prix mondiaux des denrées alimentaires de base (céréales, sucre, huile, produits laitiers) ont atteint en novembre leur plus haut niveau depuis près de six ans, a indiqué début décembre l'Organisation des Nations unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO). Le rouble a pour sa part perdu un tiers de sa valeur par rapport au dollar et à l'euro depuis le début de l'année.

