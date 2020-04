L'info marché du jour L’Algérie enchaîne les achats de blé

Après un premier achat de blé en début de semaine, l'Algérie s'est empressée de relancer un nouvel appel d'offres, confirmant la tension du marché mondial.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

Nouvel appel d'offres algérien, une opportunité à saisir pour le blé français. (©Pixabay)La demande internationale ne faiblit toujours pas et les appels d’offres continuent de rythmer les journées des opérateurs.À lire : La demande est forte, les acheteurs continuent d'être présentsEn début de semaine, l’Algérie a acheté près de 240 000 t de blé meunier à livraison juin, pour un prix moyen de 245 $/t C&F, soit 2 $/t de plus que la semaine précédente. Le tender à peine terminé, l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) a relancé immédiatement un nouvel appel d’offres pour des livraisons en juillet. À lire : L'Algérie restera-t-elle encore longtemps le premier client du blé français ?Représentant le troisième appel d'offres algérien en l'espace de dix jours, la nouvelle a largement surpris les opérateurs. Poisson d’avril ? On dirait bien que non. L’Algérie semble juste confirmer la tension du marché mondial. Ce nouvel appel d'offres pourrait bien constituer une opportunité...