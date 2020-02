L'info marché du jour L'Argentine suspend ses exportations de produits agricoles

Le ministère argentin de l'agriculture a annoncé la suspension des exportations de produits agricoles jusqu'à nouvel ordre. Une mesure qui pourrait probablement être suivie par une nouvelle augmentation des taxes à l'export qui permettrait l'augmentation des rentrées d'argent, mais qui entacherait la compétitivité des produits agricoles argentins.

Durant la campagne 2018/19, l'Argentine a exporté 28,83 Mt de tourteaux de soja, forme principale sous laquelle le pays exporte du soja. (©Pixabay) L’Argentine, un des principaux fournisseurs de maïs, soja et blé dans le monde, a annoncé ce mercredi la suspension de ses ventes internationales de produits agricoles jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été perçue comme préfigurant une nouvelle hausse des taxes sur les exportations des produits agricoles sous le nouveau gouvernement péroniste du pays. Les taxes à l’export sur le soja pourraient très probablement être réhaussées de 3 %, ce qui réduirait alors la concurrence à l'exportation de l'un des principaux fournisseurs de soja. Par ailleurs, 80 % des 21 Mt de blés argentins disponibles cette année sont d’ores et déjà sous contrat, ce qui vient une nouvelle fois souligner la forte demande internationale. À lire : Blé, maïs et soja argentins seront taxés davantageLe gouvernement argentin avait déjà remonté une première fois le niveau...