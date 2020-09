L'info marché du jour Vers la troisième plus grosse moisson de blé pour l'Australie ?

Une production de blé de 28,9 Mt, supérieure de 12 Mt à celle de l'an passé et de 2,2 Mt au regard des précédentes estimations du bureau australien à l’agriculture : la moisson 2020 en Australie s'annonce pléthorique et serait la troisième plus importante de l'histoire du pays.

La récolte de canola australien promet également d'être bonne : en hausse de 200 kt par rapport aux dernières prévisions, elle s'élèverait à 3,4 Mt, contre 2,3 Mt en 2019.

New estimate: +50% #wheat 2020 output for #Australia vs 2019. Big jump, close to the second highest record of 2011/12. But we know that interannual variability is high over there! Like in the #Mediterranean. #ClimateChange #Grains @IGCgrains @TerrenetFR @LeHuffPost https://t.co/8sqq7LIXEq