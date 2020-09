L'info marché du jour Blé : hausse des prévisions de récolte au Canada et en Russie

Céline Clément Terre-net Média

Alors qu'en fin de semaine dernière, les prévisions de production de blé dans le monde, principalement en Argentine, et en Europe, notamment en Allemagne et en France, ont été encore revues à la baisse, le Canada et la Russie viennent de relever les leurs.

La Russie s'attend à une production de blé de 82,8 Mt et au Canada, la récolte serait supérieure de 1,4 Mt à celle de l'année dernière. (©Pixabay)Le nouveau recul de la récolte mondiale et européenne de blé tendre pour 2020 par rapport aux précédentes estimations, annoncé à la fin de la semaine passée et relayé dans l'info marché du jour du lundi 31 août, ne semble cependant pas concerner tous les pays.Retrouvez l'info marché du jour du 31 août : Blé/maïs - prévisions de production encore en baisse un peu partoutSatCan table en effet sur une production canadienne de la céréale de 28,8 Mt, en hausse de 1,4 Mt comparé à l'an dernier. Ikar a également réhaussé ses prévisions de production de blé russe de 300 kt à 82,8 Mt.Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

La Russie s'attend à une production de blé de 82,8 Mt et au Canada, la récolte serait supérieure de 1,4 Mt à celle de l'année dernière. (©Pixabay)Le nouveau recul de la récolte mondiale et européenne de blé tendre pour 2020 par rapport aux précédentes estimations, annoncé à la fin de la semaine passée et relayé dans l'info marché du jour du lundi 31 août, ne semble cependant pas concerner tous les pays.Retrouvez l'info marché du jour du 31 août : Blé/maïs - prévisions de production encore en baisse un peu partoutSatCan table en effet sur une production canadienne de la céréale de 28,8 Mt, en hausse de 1,4 Mt comparé à l'an dernier. Ikar a également réhaussé ses prévisions de production de blé russe de 300 kt à 82,8 Mt.Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

