L’Info marché du jour L’état du blé d’hiver américain se dégrade

Alors qu’un important rapport sur la production agricole et des prévisions de récolte est attendu en fin de journée, les États-Unis voient leurs blés d’hiver se dégrader, avec 53 % des cultures dans de « bonnes à excellentes conditions », en baisse de 2 points en une semaine.

Ce mardi 12 mai à 13 h heure américaine, soit 18 h heure française, l’USDA doit publier et commenter un rapport important sur la production agricole et les prévisions pour la campagne 2020-2021.Tomorrow at 1pm ET @usda_nass will host a live #StatChat right here with Crops Branch Chief Lance Honig. We will discuss the Crop Production report and winter wheat forecast. Post your questions in advance in the replies if you can't make it. pic.twitter.com/7ZX1py3rBx— USDA-NASS (@usda_nass) May 11, 2020En attendant, il est confirmé que les blés d’hiver américains se dégradent significativement ces derniers jours. Au 10 mai, le pays recense 53 % de cultures dans de « bonnes à excellentes conditions ». C’est 2 points de moins que la semaine dernière, mais aussi 11 points de moins que l’an passé à la même période. Le site GrainStats reprend également ces données. USDA Crop Progress 03.05.20 - 10.05.20 20/21MY #USA #WinterWheat Good to Excellent Conditions rated at 53% (-2% vs last week) (-11% YOY...