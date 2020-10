L'info marché du jour Des exportations françaises de blé réduites de moitié en 2020/2021 ?

Cette campagne, la France pourrait n'exporter que 6,5 Mt de blé hors de l'Union européenne contre 13 Mt l'année dernière, résultat de la mauvaise moisson réalisée cet été. De plus, les clients habituels de notre pays, l'Algérie et le Maroc, paraissent davantage attirés par l'origine mer Noire.

Conséquence de la moindre récolte de blé 2020 : en septembre, la France n'a exporté que 166 000 t de la céréale à l'extérieur de l'UE, la plus faible quantité depuis 10 ans, fait observer Agritel. Sur toute la campagne, les exportations risquent d'atteindre au mieux 6,5 Mt, soit moitié moins que l'an passé, estime pour sa part FranceAgriMer.

En outre, les traditionnels acheteurs de blé français, l'Algérie et le Maroc, semblent bouder notre pays au profit de l'Allemagne (115 000 t achetées en octobre) et surtout de la mer Noire, qui pourrait aussi avoir vendu 330 000 t au Pakistan à 278,50 $/t. Un volume et un prix (+ 30 $/t comparé au précédent achat du pays) nettement supérieurs aux attentes des opérateurs.

Le principal importateur de l'origine France pour les semaines qui viennent pourrait être la Chine, dont la demande demeure particulièrement forte sur les marchés agricoles mondiaux.

