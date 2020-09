L'info marché du jour Les Russes dominent l'offre en blé, les Chinois la demande en maïs/soja

Céline Clément Terre-net Média

Une commande égyptienne de 235 000 t en provenance de Russie et Pologne, et peut-être un appel d'offres de l'Algérie : le blé russe a la côte sur le marché international. La Chine, elle, recherche du maïs et du soja.

Le blé russe intéresse sur les marchés agricoles internationaux. L'Égypte a en effet commandé 235 000 t de la céréale à la Russie et la Pologne, d'après le Gasc (office des grains égyptien). De plus, l'Algérie pourrait, dès son prochain appel d'offres, privilégier cette origine selon l'OAIC (office public d’achat des grains algérien). Lire aussi l'info marché du jour de mardi 15/09 : L'empire du Milieu règne toujours sur la scène internationale La Chine, elle, est en quête de maïs, s'attendant à une perte de récolte de - 10 Mt (- 20 %) suite au passage de trois typhons sur ses principales zones de production, alors que le pays est le premier consommateur mondial de la céréale. Pour couvrir ses besoins, elle pourrait s'approvisionner aux États-Unis et au Brésil. La demande de l'empire du Milieu est également forte en soja, américain et brésilien notamment (1,5 Mt US achetées la semaine dernière et 327 000 t hier), ce qui impacte positivement le colza. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

