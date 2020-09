L'info marché du jour L'empire du Milieu règne toujours sur la scène internationale

Ayant de nouveau acheté aux États-Unis, hier, 350 000 t de maïs et 129 000 t de soja, la Chine continue de dominer les marchés agricoles mondiaux. Sur la campagne, elle pourrait importer jusqu'à 9 Mt de maïs US !

En 2019-2020, l'empire du Milieu pourrait importer 7 Mt de plus de maïs américain. (©Pixabay) La Chine continue de régner en maître sur les marchés agricoles mondiaux, en particulier en maïs ! Hier, le pays en a encore acheté 350 000 t en provenance des États-Unis. Sur la campagne, il pourrait en importer jusqu'à 9 Mt, soit presque 7 Mt de plus que l'an passé !Lire aussi cette info marché du jour : La Chine, destination incontournable pour le blé, maïs et colza US cet étéL'empire du Milieu a aussi acquis 129 000 t de soja US. En orge également, les importations chinoises vont bon train avec 1,3 Mt d'origine ukrainienne contractualisées depuis le début de la campagne, contre 640 000 t l'année dernière à la même date.Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr