[L'info marché du jour] Récolte 2020 France, Allemagne... les prévisions s'érodent aussi en Ukraine

Après notamment la France et l'Allemagne, et à l'autre bout du monde l'Argentine, c'est maintenant au tour de l'Ukraine d'abaisser ses estimations de production pour 2020, en blé comme en maïs.

Vous devez vous abonner pour lire cet article Découvrir les offres Déjà abonné ? Demander une offre d'essai gratuite*

*Sans engagement, vous bénéficierez d'une offre découverte d'une durée limitée pour les services Terre-net PRO

L'Ukraine devrait produire cette année 26,6 Mt de blé et 35,3 Mt de maïs. (@Pixabay) Et de trois ! Un pays d'Europe a encore réduit ses perspectives de récolte de blé pour 2020 : l’UGA (Ukrainian Grain Association) vient en effet d'annoncer que la production ukrainienne de la céréale serait plus faible qu'anticipé au préalable, de 200 kt, et n'atteindrait que 26,6 Mt contre 28,2 Mt l’an dernier. Idem en maïs : l'organisme a diminué de 1,1 Mt ses estimations de collecte nationale, à 35,3 Mt, comparé à 35,9 Mt l’année passée.L'Ukraine emboîte ainsi le pas à la France et à l'Allemagne qui, il y a quelques jours, ont revu à la baisse leurs prévisions en blé. Côté maïs, ce sont les Français et les Roumains qui, pour le moment, craignent une diminution des volumes récoltés.Pour plus de détails sur la diminution des estimations de récolte de blé et de maïs en Europe et dans le monde :> Des prévisions de production encore en baisse un peu partoutEn début de semaine cependant, le Canada et la R...