L'info marché du jour La Chine, destination incontournable pour le blé, maïs et colza US cet été

Avec 100 kt de blé, 1,140 Mt de maïs et 592 kt de colza exportées rien que la semaine passée, les marchés agricoles américains ont pris la direction de la Chine cet été. Une destination privilégiée également pour le blé français, 40 kt ayant été vendues ces derniers jours à l'empire du Milieu.

Sur la période estivale, les États-Unis affichent des exportations de céréales et oléoprotéagineux particulièrement dynamiques vers la Chine.(©peterschreiber.media, Fotolia)Durant l'été 2020, de gros volumes de blé, maïs et colza américains ont pris le large, direction la Chine. En une seule semaine, entre le 17 et le 22 août, plus de 100 kt de blé ont ainsi été expédiées vers l'empire du Milieu, portant les ventes US de la céréale sur le marché mondial à 764 kt sur seulement sept jours ! Depuis le 1er juin, les États-Unis ont exporté au total 11,9 Mt de blé, soit le plus gros cumul observé ces cinq dernières années. La Chine semble aussi attirer le blé français cette campagne : 40 kt ont encore été chargées à Rouen la semaine passée.Lire aussi : Chicago - Le soja profite d'une grosse commande chinoiseEn maïs également, la Chine est une destination de choix pour les grains US : en quelques jours, le pays vient d'acheter plus d'un million de tonnes sur les 1,8 Mt vendues à l’internation...