L'info marché du jour En Australie, une récolte de blé au plus bas depuis 12 ans !

La sécheresse malmène l'Australie depuis maintenant trois années consécutives. Les cultures de blé ont souffert et selon Abares, la production 2019/20 s'établit à 15,2 Mt, ce qui correspond au plus bas niveau depuis 12 ans !

En 20 ans, la récolte australienne de blé n'est passée que trois fois sous la barre des 15 Mt. (©Pixabay) Le Bureau australien des études économiques et scientifiques pour l'agriculture ( Abares) a confirmé ce lundi l'ampleur de la catastrophe en Australie. La sécheresse qui a sévi dans les principales régions productrices pour la troisième année consécutive aura eu raison des cultures. Abares a réduit son estimation de 700 kt, et a déclaré que la production australienne de blé s’élèverait à 15,2 Mt, contre 15,9 Mt estimées en décembre. Soit 2,1 Mt de moins que l’an dernier (17,3 Mt) et 8 Mt de moins que la moyenne quinquennale (23,2 Mt). Il s’agit du plus bas niveau enregistré en 12 ans !À lire : Les agriculteurs australiens face à la pire sécheresse en « plus de 50 ans »Dans son dernier rapport sur les estimations de production mondiale de céréales datant du 11 février, l' USDA s'était montré plus optimiste, en tablant sur une production australienne de blé de 15,6 Mt.// Depuis la ré...