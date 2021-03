L'info marché du jour Le colza désormais à 523 €/t !

Le cours du colza poursuit sa flambée. Après avoir franchi les 500 €/t mercredi dernier, il atteint, ce lundi 8 mars 2021, 523 €/t !

Le cours du colza continue de s'envoler. Mercredi 3 mars, il a dépassé les 500 €/t sur Euronext pour s'établir, dès le lundi suivant, à 523 €/t en rendu Rouen et Fob Bordeaux. Soit sa 9e hausse consécutive !! La raison ? « La forte demande des triturateurs et la fonte des stocks européens et canadiens » de l'oléagineux, sources « d'importantes tensions sur le marché du colza à plusieurs mois de la nouvelle récolte », répond Marius Garrigue sur Terre-net.fr.

De plus, « le bilan de fin de campagne risque de se tendre encore un peu plus au Canada », suite à des chargements dynamiques dans les ports » du pays, avec 284 kt de graines oléagineuses exportées rien que la semaine dernière. Ainsi, depuis le 1er août, le Canada en a expédié 7 Mt, contre 5,3 Mt l'an passé.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

