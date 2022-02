L'info marché du jour Le ralentissement des importations chinoises de maïs se confirme

La crise entre la Russie et l’Ukraine n’a pas empêché cette dernière de poursuivre ses exportations de maïs, avec 4,9 Mt expédiées en janvier, 1,6 Mt répertoriées au 10 février et 2,2 Mt en cours de livraison, soit 20 Mt pour 2021/22 contre 14 Mt fin février l’année dernière. La Chine fait partie des principales destinations, avec 3,1 Mt importées à fin décembre (contre 3,9 Mt l'année précédente).

According to #UkrAgroConsult’s estimate, #cornexports during its first twenty days totaled more than 3.6 MMT versus 2 MMT for the whole month of January 2021.

