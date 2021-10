L'info marché du jour La Chine freine encore ses exportations d’engrais

« Les autorités chinoises imposent de nouveaux obstacles aux exportateurs d'engrais », alertait l’agence de presse américaine Bloomerg le 20 octobre. « Plusieurs bateaux initialement prévus à destination de l’Inde seraient actuellement empêchés de départ dans les ports de l’Empire du Milieu », ajoute Marius Garrigue sur Terre-net, le 26 octobre.

Ces cargaisons seraient bloquées par les autorités locales pour y subir des contrôles supplémentaires, dans la cadre d’une réglementation douanière entrée en vigueur le 15 octobre et s’appliquant notamment à l’urée.

La Chine avait commencé durant l’été à restreindre ses exportations d’engrais dans le monde afin d’approvisionner en priorité son marché national et contenir la flambée locale des prix (en vain, pour l’instant).

Ces restrictions « ont asséché les disponibilités à l’international », rappelle Marius Garrigue, et ont, dans un contexte de forte demande, contribué à la flambée spectaculaire des cours mondiaux des engrais.

China’s restrictions on #fertilizer exports continue to push up export prices of #urea and #DAP. Global #ammonia prices climbed once more as Europe heads into the winter heating season and natural-gas costs remain at near-record highs pic.twitter.com/spEJ1YPDfV